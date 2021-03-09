شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: طفلة المعادي تحتاج لحماية نفسية وإعادة تأهيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن تواجد الأطفال في الشارع لفترات طويلة دون رعاية يجعلهم عرضه للتحرش والإساءة والمخدرات، قائلة «نحارب هذه الظاهرة بكافة أشكالها، وهؤلاء الأطفال مطمع لأشخاص اتجاهاتهم غير طيبة»، مشيرة إلى أن طفلة التحرش تحتاج لحماية نفسية وتأهيل.

وأشارت «القباج»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة»، تقديم الإعلامي خيري رمضان والإعلامية كريمة عوض، عبر قناة «القاهرة والناس»، إلى أنه سيتم اتخاذ إجراء والتعامل مع البنت نفسيًا واجتماعيًا، موضحة أن الطفلة تحتاج لتأهيل ورعاية توعوية وحماية وسيتم العمل لحمايتها خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت الدكتورة نيفين القباج أن الوزارة دائمة البحث عن أسر مثل هذه النوعية من الأطفال وإيصالها لبيوتهم ودمجهم مع المجتمع.