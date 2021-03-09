شكرا لقرائتكم خبر عن حفاظا على صحة المواطنين.. حملة لمكافحة القوارض والحشرات بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت مديرية الصحة بشمال سيناء «وحدة مكافحة ناقلات الأمراض والملاريا بالعريش»، اليوم، أعمال مكافحة القوارض والحشرات وناقلات الأمراض، وذلك حفاظا على الصحة العامة للمواطنين ولمواجهة كورونا، وبناء على توجيهات الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء والدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

وقال المهندس صبحى الفرماوى رئيس وحدة مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش أن فريق الوحدة قام بتغطية برك المياه الراكدة الموجودة في حى الشرابجة والمساعيد لليوم الثالث على التوالى بالمبيدات اللازمة لمكافحة يرقات البعوض والبعوض البالغ.. كما تم أيضا تغطية حى شرق المدنية من شارع على بن أبى طالب حتى شارع الجيش بالمبيدات اللازمة لمكافحة القوارض. وأشار إلى أن فريق مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش يضم كل من المهندس محمود فايز والمهندسة الهام عايش والفنيين، كمال السيد ومحمد شحاته وسعيد متولى وأحمد على ونافذ عبده مسلم.