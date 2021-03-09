شكرا لقرائتكم خبر عن 18 صورة تكشف تفاصيل الزيارة المقاجئة لمستشفى بني سويف الجامعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عاطف مرسى عميد كلية طب بنى سويف ان الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، قام بزيارة مفاجئة للمستشفى الجامعي، في إطار المتابعة المستمرة للخدمات المقدمة، والاطمئنان على حالات المرضى كما قام رئيس الجامعة بزيارة احد طلاب الجامعة المصابين في حادث وقع على الطريق الصحراوى ببنى سويف للاطمئنان على صحته.

واضاف عميد الكلية ان رئيس الجامعة، تفقد خلال زيارته المفاجئة قسم استقبال الطوارئ، لمتابعة كفاءة وسرعة الخدمة المقدمة للمرضى، ومدى توافر المستلزمات الطبية، وتواجد الأطباء وطواقم التمريض وانضباط جدول المناوبات، وذلك ليكون قسم الطوارئ في أعلى حالات الاستعداد لاستقبال المرضي.

وقال عميد الطب انه تفقد قسم الفرز لحالات الكورونا، وتحدث مع المرضى وتابع بعض الحالات وأعطى توجيهاته بحسن التعامل معهم وتوفير ما يلزم في أسرع وقت ممكن وتهيئة المناخ الملائم لهم.