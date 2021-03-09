شكرا لقرائتكم خبر عن الدكتور محمود سامي يتسلم شقته الجديدة.. إيجارها الشهري «جنيه واحد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه استقبل الدكتور محمود سامي، الطبيب الذي فقد بصره أثناء معالجة مصابي كورونا في مستشفى العزل في مكتبه بديوان عام المحافظة، بعد أن كرمه الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الندوة الثقيفية للقوات المسلحة الـ33.

وأضاف «نور الدين» في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر» الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، على شاشة «إم بي سي مصر» اليوم الثلاثاء، أن المحافظة سلمت «سامي» شقة مُقابل إيجار شهري بقيمة «جنيه واحد فقط»، وذلك تكريمًا لجهوده في علاج مصابي كورونا.