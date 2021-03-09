شكرا لقرائتكم خبر عن قافلة مجانية لذوى الهمم بسيوة الأربعاء والخميس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت رئاسة مركز ومدينة سيوة عن تنفيذ قافلة طبية لعدد (٧٥) فرد من ذوي القدرات والهمم (الإعاقات الذهنية فقط) في تخصصات العيون، والأنف والأذن، مع تكفل جمعية الأسرة المتآلفة للاعاقات الذهنية بعمل نظارات طبية وسماعات أذن طبية، وتوفير الأدوية الطبية لمن يحتاجها من ذوى الهمم، وذلك يومي الأربعاء والخميس المقبلين وذلك بمركز شباب سيوة.

وذلك تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وفي إطار التعاون المستمر بين محافظة مطروح، ومديرية الشباب والرياضة بمطروح ( مكتب ذوي القدرات والهمم بمحافظة مطروح ) وجمعية الأسرة المتآلفة للإعاقات الذهنية.