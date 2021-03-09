شكرا لقرائتكم خبر عن الأكاديمية الوطنية للتدريب تشكر مدبولي ووزير المالية على متابعة مستحقاتها المالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعربت الأكاديمية الوطنية للتدريب عن خالص الشكر لرئيس مجلس الوزراء ووزير المالية على اهتمامهما بمتابعة موقف المستحقات المالية للأكاديمية.

وثمنت الأكاديمية، في بيان، مساء الثلاثاء، قيام وزارة المالية بتدبير مساهمات مالية إضافية قدرها ٣٠٠ مليون جنيه خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وكذا صرف ٦٠٦.٤ مليون جنيه مساهمات داعمة من الخزانة العامة للدولة، للأكاديمية الوطنية للتدريب، منذ إنشائها كهيئة عامة اقتصادية في أغسطس ٢٠١٧، خلال العام المالى ٢٠٢٠/٢٠١٩، وحتى العام المالى الحالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١.

وأكدت الأكاديمية أنه قد تم صرف كامل المبالغ المذكورة والمطلوبة على مشروع تطوير وتأهيل مباني الأكاديمية الوطنية للتدريب لتتوافق مع الأكواد الهندسية العالمية للمباني التعليمية الخلاقة والمبدعة بما يساهم في إحداث نقلة نوعية لنوع وجودة وفاعلية العملية التدريبية وتمكين الأكاديمية من استيعاب الأعداد المطردة الواردة إليها والقدرة على تنفيذ دورها الوطني واستكمال التكليفات الواردة إليها والبرامج والمبادرات المختلفة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتكثيف الاستثمار في العنصر البشري والمساهمة في بناء الإنسان المصري ليكون الأداة الداعمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول إلى دولة عصرية حديثة.