شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة مصيف بلطيم يكرم العاملين المتميزين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم العميد هانى محمد عبدالقوى، رئيس مدينة مصيف بلطيم اليوم «٥٥» موظف من موظفي مجلس المدينة خلال حفل محدود اقيم بقاعة ديوان عام مجلس المدينة بحضور عددا من العاملين بالمجلس وقدم شهادات تقدير للموظفين والعاملين بقسم النظافة ومديرى الإدارات والاقسام بالمدينة تقديرا وعرفانا لمجهوداتهم بما يبذلونه لدفع سير العمل وانجازه والتعاون المثمر مع جميع القيادات التنفيذية داخل المدينه وخارجها وكذا مع المواطنين لتلبية طلباتهم في اطار القانون والتعليمات.

تكريم

تكريم

تكريم

تكريم

تكريم

تكريم

تكريم

تكريم

تكريم