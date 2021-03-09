أخبار مصر

مطران المنوفية: حسابات المطرانية على «فيس بوك» مزورة

0 نشر
تريزا كمال 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن مطران المنوفية: حسابات المطرانية على «فيس بوك» مزورة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الأنبا بنيامين، مطران «إيبارشية» المنوفية وتوابعها، أنه لا توجد له أو للإيبارشية أية حسابات أو صفحات على شبكة التواصل الاجتماعي «الفيس بوك».

وشدد الأنبا بنيامين على أن أية صفحات أو حسابات تحمل اسمه أو تحمل اسم «إيبارشية» المنوفية مزورة، ولا يجب الالتفات لما ينشر عليها.

ومن جانبه نشر المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بيان الأنبا بنيامين، حتي يتيسر على الأقباط والرأي العام الاطلاع عليه، خاصة مع عدم وجود حساب بشبكة «الفيس بوك» يمكن تعميمه من خلاله.

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    185,922

  • تعافي

    143,575

  • وفيات

    10,954

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا