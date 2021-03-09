شكرا لقرائتكم خبر عن مطران المنوفية: حسابات المطرانية على «فيس بوك» مزورة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الأنبا بنيامين، مطران «إيبارشية» المنوفية وتوابعها، أنه لا توجد له أو للإيبارشية أية حسابات أو صفحات على شبكة التواصل الاجتماعي «الفيس بوك».

وشدد الأنبا بنيامين على أن أية صفحات أو حسابات تحمل اسمه أو تحمل اسم «إيبارشية» المنوفية مزورة، ولا يجب الالتفات لما ينشر عليها.

ومن جانبه نشر المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بيان الأنبا بنيامين، حتي يتيسر على الأقباط والرأي العام الاطلاع عليه، خاصة مع عدم وجود حساب بشبكة «الفيس بوك» يمكن تعميمه من خلاله.