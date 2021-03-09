شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مركز ومدينة سيوة يطلق إشارة بدء دورة الأحياء الشعبية للرواد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق العميد عصام عبدالغنى رئيس مركز ومدينة سيوة مساء اليوم دوري الأحياء الشعبية للرواد بمركز شباب سيوة

حيث شاهد مباراه رائعة لجيل الرواد

موأشاد فيها بالروح الجميلة السائدة بين الجميع، مؤكداً على تقديم كافة أوجه الدعم للقطاع الرياضي والشباب

حضر اللقاء محمد بكر يوسف نائب رئيس مركز ومدينة سيوة، وأحمد على باغي سكرتير مركز ومدينة سيوة، والمهندس سمير غنيم وكيل وزارة الموارد المائية والري، والمهندس عصام عيد مدير تفتيش ري سيوة، وخليل خليفة مدير إدارة الشباب والرياضة بسيوة، وعدد من التنفيذيين، وجيل الرواد من الرياضيين.