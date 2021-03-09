شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مركز ومدينة سيوة يلتقي وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل العميد عصام عبدالغني رئيس مركز ومدينة سيوة صباح اليوم الثلاثاء بمكتبه وفد المجلس القومى لحقوق الانسان برئاسة رضا عبدالعزيز مدير إدارة التدريب ودعم القدرات.

وذلك بحضور محمد بكر يوسف نائب رئيس مركز ومدينة سيوة، وأحمد على باغي سكرتير المركز، وعدد من مديري الإدارات التنفيذية بمركز ومدينة سيوة.

حيث رحب رئيس مركز ومدينة سيوة بالوفد، مثمناً الدور الذي سيقوم به بسيوة من تنفيذ العديد من اللقاءات ودورات وورش العمل خلال اليومين القادمين

حيث سيتم خلالها عقد لقاءات بالتنفيذين والقيادات الطبيعية والشباب والمرأة وذوى الإعاقة بالواحة، وكذا لقاء المواطنين، والاستماع لهم.