شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري نفسي: «ستر المتحرش خطر.. وعلموا أطفالكم أن يتحدثوا لو تعرضوا لأذى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة دينا نعوم، استشاري الطب النفسي، إن الأم لها دور أساسي في حماية أطفالها من التحرش أو أي مخاطر يتعرضون لها، وأكثر شيء مهم هو أن يكون الطفل فاهمًا بأن من حقه أن يتكلم إذا تعرض لأي مخاطر أو أذى.

وأضافت الدكتورة دينا نعوم، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الثلاثاء، أن هناك فرقًا بين الأشخاص الذين لديهم مرض جنسي لمضاجعة الأطفال، وبين الشخص المتحرش، لافتة إلى أن الأول يكون شخصًا مريضًا في حاجة دائمة إلى العلاج.

وأشارت إلى أن ستر المتهم شيء خطر جدًّا، منوهة بأن التحرش من شخص قريب أكثر خطرًا من شخص غريب، خاصة في تعامل أولياء الأمور مع مثل هذه الأمور، بأنه يجب عدم فضح الشخص من أجل أنه عيب وحرام.