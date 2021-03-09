شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة قلين يتابع أعمال النظافة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع على سلامه، رئيس مركز ومدينه قلين تكثيف الحملات على المرافق وتحسين الخدمات للمواطنين والاهتمام بالنظافه العامه داخل نطاق الوحدات المحليه بالمركز والمدينه وتحت إشراف النواب ورئيس قريه المنشأة الكبرى، وقال إنه تم رش وتطهير الشوارع الداخلية والمصالح الحكوميه وكذلك المساجد في قرية المنشأة الكبرى،في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، كما تم رفع القمامة من اماكن تجمعها على مستوى القرية والتوابع.

وأكد رئيس مركز ومدينة قلين على ضرورة متابعة كافه القرى والمركز من حيث عملية رفع الاناره العامه على مستوى المركز وجميع القرى.

رش وتعقيم

رش وتعقيم

رش وتعقيم

رش وتعقيم

رش وتعقيم

رش وتعقيم

رش وتعقيم

رش وتعقيم