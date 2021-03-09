شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: الجيش المصرى الأقوى بالمنطقة واستخدامنا للقوة دائما متوازن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الجيش المصرى من أقوى القوات المسلحة الموجودة فى المنطقة ولكن استخدامنا للقوة دائماً متوازن ورشيد، ويهدف إلى حماية حدودنا والأمن القومى المصري وحماية الاستقرار لمصر.

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده الرئيس السيسي مع قادة وضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة عقب انتهاء فعاليات الندوة التثقيفية الـ33 بمناسبة يوم الشهيد بحضور الفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة.

وأضاف الرئيس السيسى، أن مصر كانت ترى بأن الأمور إذا استمرت فى ليبيا بهذا الشكل وعدم توجيه رسالة قوية بأهمية توقف الأنشطة بين الأشقاء فى ليبيا، فكنا لابد من وضع الخط الذى توقفت عليه القوات الشرقية والغربية بأنه خط لا يجب تجاوزه، لأننا نريد أن نوجد نهاية للصراع في ليبيا، كما نتمنى أن ينتهى الصراع في كل دول المنطقة".

وتابع الرئيس السيسى: "النتائج التى تحققت طيبة، البرلمان الليبى يناقش ترشيحات الحكومة التى تم التقدم بها للتصديق عليها وستقوم بدور خلال الفترة المقبلة لإعادة ضبط الموقف فى ليبيا سياسياً واقتصاديا وأمنياً والإعداد لمرحلة الانتخابات وتسلم فيها البلاد لقيادة ليبية منتخبة من الشعب الليبيى بإرادته ونهاية فصل من الصراع فى ليبيا استمر لمدة 10 سنوات.

وأكد الرئيس السيسى، أن استقرار وأمن ليبيا من أمن واستقرار مصر وسنقدم كل الدعم لذلك.