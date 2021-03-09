شكرا لقرائتكم خبر عن بطلة مشهد إنقاذ طفلة المعادى تكشف تفاصيل الواقعة: "تخيلت بنتى فى موقف التحرش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت أوجيني أسامة بطلة مشهد إنقاذ طفلة المعادى، تفاصيل الواقعة، قائلة: "لما شوفته دخل وكان بيشاور مخدتش بالى، ولما لمحت البنت داخلة في حاجة في دماغى أتلغبطت ولقيته بيشدها، وفتحت الباب ومفكرتش غير إنى طلعت فجأة وواجهته وانفعلت عليه".

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، على فضائية "القاهرة والناس"، مع الإعلامى خيرى رمضان وكريمة عوض: "مصير البنت وخضتها وحالة الرعب هو اللى فكرت فيه، وتخيلت بنتى، أنا عندى بنت قدها وعندى ولد، وبقول له: بتعمل إيه في البنت؟، قال لى أنا مش بعمل فيها حاجة، وقلت له: شايفاك في الكاميرا بتعمل حاجة، وقال أنا مبعملش حاجة، ودا كل الحوار، ومقاليش أنها بنتى".

وتابعت: "خرجت تلقائى بدون أي تفكير ووقفت قدامه وحاولت أواجهه باللى حصل، ولما أنكر قلت له الكاميرا شافتك، وبص على الكاميرا ومشى، ومتوقعتش أنه يعمل كل ده، بس قلت أكيد في حد من سكان حى المعادى أو القسم هيشوفوه ويعرفوا يتصرفوا ومحطتش في دماغى ممكن يحصل كل ده".

وأشارت إلى أنها لم تحذف الفيديو من الفيس بوك، مردفة: "مشلتش البوست والصفحة اتقفلت والبوست اتشال لوحده".