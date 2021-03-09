شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة البريد تصدر طابع بريد تذكارى بمناسبة "يوم الشهيد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت الهيئة القومية للبريد طابع بريد تذكاري بمناسبة "يوم الشهيد" والذي يوافق 9 مارس من كل عام، حيث أعلنته مصر بعد انتصارات حرب أكتوبر المجيدة يومًا للشهيد.

وقال الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إن "يوم الشهيد" يوم هام لدي جميع المصريين ويعد رمز الاعتزاز والفخر بأشرف دماء سالت دفاعًا عن تراب هذا الوطن، كما يتزامن الاحتفال بيوم الشهيد مع إحياء ذكرى الشهيد الفريق عبدالمنعم رياض، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، والذي يعد أحد أشهر العسكريين في النصف الثاني من القرن العشرين وملقب بالجنرال الذهبي، لذا بادرت الهيئة القومية للبريد بإصدار طابعين بريد تذكاريين لتوثيق هذا الحدث الهام.

وأشار الدكتور شريف فاروق، إلى أن فلسفة تصميم الطابع الأول جاءت تكريمًا للفريق عبد المنعم رياض باعتباره واحدًا من أبرز رموز العسكرية المصرية، حيث تم التركيز على وجه الفريق بالزي العسكرى، وقد جاء علم مصر فى حركة دائرية ليحتوي بداخله وجه الفريق عبد المنعم رياض مع امتداد العلم لأعلى التصميم ويساره للدلالة على امتداد الصولات والجولات العسكرية الكثيرة التي قادها، وحول الوجه مجموعة من الأشعة الممتدة في خلفية التصميم للدلالة على الدور القيادي المنتشر في كثير من الحروب، وقد استخدم اللون الأخضر للدلالة على الخير الذى كان الفريق عبد المنعم رياض سببًا فيه لمصر، أما التصميم الثاني فيرمز إلى اهتمام مصر بتكريم أبنائها من شهداء الوطن حيث إنه جرى استخدام شكل النصب التذكارى للجندى المجهول للدلالة على شهداء مصر، وقد جاء العلم ملتفًّاً حول النصب التذكارى فى حركة دائرية للدلالة على الاحتواء واهتمام الدولة بجميع شهدائها، مع وجود الأشعة المنتشرة في خلفية التصميم للدلالة على دور كل شهيد فى مصر.

وأضاف الدكتور شريف فاروق، أن البريد المصري يحرص دائماً على إصدار الطوابع التذكارية في المناسبات والأحداث الهامة تخليداً لذكرى تلك الأحداث المهمة في تاريخ الوطن.

