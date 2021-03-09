"الثقافة" تدرج أسماء شهداء الأطقم الطبية بمشروع "عاش هنا"

محمد اسماعيل - القاهرة - وافقت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، على إدراج أسماء شهداء الأطقم الطبية التي واجهت جائحة "كورونا" في مشروع "عاش هنا" الذي يعده الجهاز القومي للتنسيق الحضاري برئاسة المهندس محمد ابو سعده، تخليدا وتوثيقا لدورهم الوطني والتضحية بأرواحهم في التصدي لجائحة "كورونا".

ويقوم جهاز التنسيق الحضاري بالتواصل مع نقابة الأطباء ولجنة الصحة بمجلس النواب ووزارة الصحة للحصول على بيانات شهداء الأطقم الطبية الموثقة لديهم حتي يتم إدراجهم في المشروع وتنفيذ لوحات "عاش هنا" توضع على منازلهم تخليدا لهم ولأرواحهم العظيمة ورفع معلومات عن سيرتهم الذاتية على الموقع المخصص للمشروع علي شبكة الإنترنت.

جدير بالذكر إن مشروع عاش هنا الذي أطلقه الجهاز منذ عام ٢٠١٨ بالتعاون مع مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء خلد ووثق ٤١٠ شخصيات من رموز الوطن في شتى المجالات لإتاحة الفرصة للأجيال الحالية والقادمة للتعرف علي إنجازات هؤلاء الرواد ليكونوا قدوة لهم ، كما وثق الجهاز من خلال هذا المشروع لشهداء الوطن من الجيش والشرطة.