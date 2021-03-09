تضم 450 طالبًا.. "التعليم" تستعد لتخريج أول دفعة من المدارس التكنولوجية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة علي:

أعلن الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، بدء التجهيز لامتحانات الدبلوم في مدارس تكنولوجيا تطبيقية، لتخريج أول دفعة من الطلاب.

وقال "مجاهد" في تصريحات لمصراوي، إنه سيتم تخريج أول دفعة من طلاب مدارس التكنولوجية التطبيقية (العربي وطلعت مصطفي وبدر) ، مؤكدا أنه رجال الصناعة سيشاركون في لجان امتحانات العملي لهولاء الطلاب، للتأكد من اكتسابهم للجدارات المهنية المخططة في كل برنامج دراسي.

وأضاف أنه سيتم منح الطلاب الخريجين، شهادة مستقلة حال اجتيازه الامتحان العملي المجمع بهذه الصورة الحديثة.

وأوضح نائب الوزير، أنه سيتخرج هذا العام الطلاب الذين التحقوا بمدارس التكنولوجيا التطبيقية في سبتمبر ٢٠١٨، مؤكدا أن عدد الخريجين يصل إلى حوالي ٤٥٠ طالب، موضحا أن هناك فتيات بين الخريجين بنسبة كبيرة من البنات في مدرستين منهم وهما مدرسة طلعت مصطفي ومدرسة بدر للميكاتروتيات

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنها افتتحت 11 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية بعد عامين من إطلاق منظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، حيث تم افتتاح 8 مدارس بالعام الدراسي 2019/2020، و3 مدارس بالعام الدراسي 2018/2019.

وتعد مدارس التكنولوجيا التطبيقية هي مدارس نموذجية للتعليم الفني، تعمل على تطبيق المعايير الدولية في طرق التدريس والتدريب المتبعة، وتقوم هذه المدارس على الشراكة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وشركات القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية؛ من أجل الارتقاء والنهوض بمنظومة التعليم الفنى بمصر، وإعداد خريجين مؤهلين للعمل بالسوق المحلية والدولية، وإعداد وتأهيل المعلمين وفق أحدث النظم والمعايير الدولية من خلال تدريبات معتمدة على أيدي خبراء من داخل وخارج مصر.

وتعمل على تأهيل عدد كبير من الطلاب وتزويدهم بالمهارات والقدرات التي تسمح لهم بتلبية احتياجات سوق العمل، وذلك من خلال إعداد خريجين ذوي مستوى عالٍ من التعليم، ولديهم مهارات فنية عالية، وقادرين على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة، مؤكدًا أنه يتم توفير العديد من المميزات للطلاب الذين تم قبولهم مثل حصولهم على شهادة مصرية ذات جودة عالمية، وتدريبات عملية بمصانع وشركات الشريك الصناعي، وأولوية تعيين المتميزين بها، ذلك بالإضافة إلي حصولهم على مكافآت مادية أثناء فترات التدريب العملي.