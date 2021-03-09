قومي المرأة يعقد ندوة عن "صورة المرأة في الإعلام"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور العمروسي:

شاركت الدكتورة سوزان القليني عضوة المجلس القومى للمرأة ومقررة لجنة الإعلام بالمجلس مساء اليوم فى ندوة بعنوان "صورة المرأة فى الإعلام" بحضور الكاتب الصحفي محمود مسلم رئيس تحرير جريدة الوطن ورئيس شبكة قنوات dmc ،والإعلامي شأت الديهي عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والرئيس التنفيذي لقناة ten، وهبه باشا عضوة لجنة الاعلام بالمجلس، وفاطمة فرج المديرة الإقليمية لبرنامج النساء فى الأخبار في المنطقة العربية، والدكتورة منى مجدي مديرة التوازن الجندري لبرنامج النساء فى الأخبار ، والإعلامية دينا والي وذلك عبر الإنترنت من خلال تقنية الفيديو كونفرانس.

وأشارت القلينى إلى دور لجنة الإعلام بالمجلس فى إصدار الكود الإعلامي و الخاص برصد صورة المرأة فى وسائل الإعلام لتناول قضايا المرأة فى وسائل الإعلام المختلفة و الدراما بموافقة من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مضيفة أن اللجنة رصدت صورة المرأة فى الدراما والبرامج والإعلانات خلال شهر رمضان وصدر تقرير علمي متكامل يتضمن ايجابية صورة المرأة فى الدراما خلال عامين ٢٠١٩ -٢٠٢٠بشكل أكبر من الأعوام السابقة ومتوافق مع الكود الإعلامي الذى أصدره المجلس .

وطالبت وسائل الإعلام بالتوازن بين الجنسين في الإعلام من خلال التركيز على الأدوار الإيجابية التى تقدمها المرأة فى المجتمع وعدم التركيز على السلبيات لأنها تعطي صورة خاطئة عن المرأة، مشيرة إلى أن هناك صورة أعدها أحد الأطفال فى الهند عن الأدوار التى تقدمها أمه فى البيت وتصدرت غلاف وثيقة حقوق الإنسان والتوازن بين الجنسين في الهند وكذلك الصحف الهندية وأصبحت تعبر عن التوازن بين الجنسين فى المجتمع الهندى و أعطت إيجابية للأدوار التقليدية التي تؤديها المرأة في المنزل وهي ادوار تزيد عن ١٤ دور كلها بدون أجر تقوم بها المرأة بشكل يومى و يضاف إلى ذلك الأدوار التي تؤديها المرأة العاملة للمرأة العاملة.وطالبت الدكتورة سوزان في نهاية كلماتها بضرورة التعاون والتكامل بين كل مؤسسات الدولة والمجلس القومي للمرأة من اجل تحقيق ما نطمح اليه من التوازن بين الجنسين .

وأكدت منى عبد المقصود على أهمية تطوير غرف الأخبار وتوفير المعلومات اللازمة للصحفيين لينعكس ذلك بالأيجاب على المؤسسات الإعلامية كما قدمت عرض توضيحي يستعرض التوازن الجندري فى المحتوى الخبري بإختلاف مستوياته .

وأكد نشأت الديهي على الدور الهام للمرأة وقناعة القيادة السياسية بدور المرأة والدليل على ذلك تواجدها فى المناصب القيادية ودوائر صنع القرار ممثلة فى الوزيرات والمناصب العامة ونائبات فى البرلمان والشيوخ كما أكد على ضرورة تمكين المرأة كقناعة لان السيدات صاحبات الكفاءات كثر ولابد من ان نفسح لها الطريق للحصول على حقها فى العمل الإعلامي.

وأشار إلى تأثير المرأة داخل غرف الأخبار غير كافي وتستحق المرأة أكثر من ذلك لوجود فجوة بين الواقع والمأمول فى غرف الأخبار، مشيرا الى أنه لا يزال يغلب على المجتمع الثقافة الذكورية والتي لابد من تغيرها.

وأوضح محمود مسلم على أن المرأة تحصل على دورها الحقيقي فى شتى المجالات بكفائتها وبوجود رغبة حقيقية لديها لتحقيق الذات، مشيرا إلى أنه بالإضافة إلى وجود إعلاميات ناجحات يتصدرن المشهد فى القنوات الفضائية يوجد أيضا العديد من النساء داخل غرف الأخبار وخلف الكاميرات يثبتن كفاءتهم وتميزهن العمل الإعلامي.

وأكدت هبة باشا على أن المرأة العاملة بالصحافة تعاني من عدم توافر البيئة المناسبة للإبداع وان كل نجاحاتها وابداعها يكون نابع من شخصية ارادت التميز مضيفة ان جائحة كورونا كان لها تأثير ايجابي بعض الشئ على المرأة العاملة من خلال العمل بالمنزل بشرط عدم تأثيرها ماديا.