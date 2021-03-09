القاهرة 33.. الأرصاد تكشف سبب ارتفاع درجات الحرارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن ارتفاع درجات الحرارة غدا الأربعاء يبلغ ذروته.

وأضافت الهيئة في بيان اليوم، أنه من المتوقع أن تسجل القاهرة ٣٣ درجة وتكون الظاهرة الموثرة خلال اليوم الرمال المثارة على شمال البلاد وتؤثر على مدى الرؤية الأفقية.

وأوضحت أن سبب ارتفاع درجات الحرارة وجود منخفض جوي في شرق ليبيا حيث تجلب هذه المناطق الصحراوية كتل هوائية ذات درجات حرارة مرتفعة، وسينتج عن هذا المنخفض نشاط الرياح المثيرة للأتربة بالمناطق الغربية والصحراء الغربية، إلى جانب ارتفاع درجات الحرارة.

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