المتهم استدرجها بـ"قطعة حلوى".. الشرطة توثق 15 فيديو لواقعة "طفلة المعادي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

وثقت أجهزة الأمن قرابة 15 مقطع فيديو عن المتهم بهتك عرض "طفلة المعادي"، وشملت الفيديوهات بداية خط سير المتهم، واستدراج الضحية ولحظات محاولة هتك عرضها ووصولاً إلى مغادرة العقار وتحديد مكان اختبائه وضبطه واعترافاته وقام رجال المباحث بإرسالها إلى النيابة العامة لضمها إلى أحراز القضية.

ويقوم رجال المباحث بإجراء تحقيقا موسعًا عن المتهم لبيان وجود ضحايا آخرين على غرار واقعة الطفلة من عدمه.

وكشفت التحقيقات أن الطفلة تبلغ من العمر 6 سنوات وتدرس بالمرحلة الابتدائية، واعتادت على العمل في بيع "المناديل" بمحيط ميدان الحرية من ٣ سنوات برفقة والدتها وجدتها، بجانب تعليمها.

وأضافت أن المتهم استدرج الفتاة حتى دخلت خلفه إلى داخل أحد العقارات بحجة إعطائها حلوى، وما إن دخلت جذبها بجانب السلم وحاول الاعتداء عليها ولكن صوت الفتاة وكاميرات المراقبة الخاصة بمعمل التحاليل في الدور الأرضب حالت دون تمكنه من الاعتداء عليها، وقامت إحدى السيدات بإنقاذها وفور فتحها باب الشقة، خرجت الطفلة إلى الشارع مسرعة في حالة من الذعر.

وقالت الشاهدة صاحبة المنشور المتداول أمام النيابة إنها شاهدت الضحية عبر شاشات المراقبة المثبتة بالمعمل الطبي محل عملها بالعقار محل الواقعة وتعديَ المتهم على الطفلة باستطالته إلى مواضع عفة من جسدها، فخرجت لمنعه من مواصلة تعديه عليها، فلما رآها ترك الطفلة التي هربت منه، وواجهته بما فعل وبرصد آلات المراقبة الواقعة، فبادر بالانصراف، وقد أدلت مرافقة للشاهدة بذات مضمون أقوالها.

وكانت "وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام" رصدت تداول مقطع لتعدي شخص على طفلة في مدخل أحد العقارات بحي المعادي بالقاهرة، صورته إحدى آلات المراقبة المثبتة به، وبعرض الأمر على " المستشار حمادة الصاوي النائب العام" أمر بالتحقيق العاجل في الواقعة.

وكلفت "النيابة العامة" "خط نجدة الطفل" باتخاذ اللازم قانونًا حيال الواقعة، وطلبت تحريات الشرطة حولها، وتحديد شخصي المتهم والمجني عليها، فتمكنت من تحديدهما، وعلى ذلك أذنت "النيابة العامة" بضبط المتهم لاستجوابه، فتم ضبطه وجارٍ استكمال التحقيقات.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية رصدت على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مقطع فيديو يظهر فيه أحد الأشخاص يتحرش بطفلة بمنطقة المعادى بالقاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات والاستعانة بالتقنيات الحديثة تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض المتهم على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

وقال المتهم في اعترافاته بأنه يعمل محاسبًا في شركة عقارات ومنفصل عن زوجته ولديه طفلين وأنه يشتري مناديل من الضحية ولم يقصد التحرش بها.

وقامت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بترحيل المتهم بهتك عرض طفلة المعادي إلى النيابة العامة للتحقيق فى الاتهامات المنسوبة إليه.