شكرا لقرائتكم خبر عن بمناسبة شهر رمضان.. مكافأة مالية للعاملين بجامعة الزقازيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور عثمان شعلان ،رئيس جامعة الزقازيق، القرار رقم 356 لسنة ٢٠٢١، بصرف مكافأة قدرها 750 جنيه لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والأساتذة المتفرغين بالجامعة، والعاملين بوظائف الكادر العام «دائمين، منتدبين، مؤقتين بعقود رسمية»، والعاملين بالمستشفيات الجامعية.

وأوضح رئيس جامعة الزقازيق أن القرار شمل العاملين بالوحدات المعاونة من «أفراد الأمن الجامعي و، مكتب الاتصال العسكرى والتربية العسكرية، والعاملين بنظام اليومية السركى، طبقاً للمدة الفعلية على قيامهم بالعمل، والمعينين على الصناديق الخاصة»، وذلك بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وأكد الدكتور عثمان شعلان أن هذه المكافأة تأتى تشجيعاً لجميع العاملين بالجامعة، لآدائهم المميز خلال فترة الأزمة الحالية ،وتنفيذاً لخطة الدولة الشاملة والإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، داعيا جميع العاملين لمواصلة بذل الجهود لدعم جهود الدولة لتخطى الأزمة الحالية.