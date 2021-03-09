شكرا لقرائتكم خبر عن قطع مياه الشرب عن 4 مناطق بشبرا الخيمة الخميس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظة القليوبية، الثلاثاء، قطع المياه يوم الخميس المقبل من الساعة ٦ صباحا وحتي ١٢ صباحا.

وقال بيان للمحافظة على الفيس بوك، إن قطع المياه لربط خط الطرد صرف صحي ٧١٠مم، عن مناطق منطى، وأرض الحافي، والمزرعة، وأم بيومي، بحي غرب شبرا الخيمة، مشيرا إلى أنه سيتم تدبير عربات مياه المناطق المتأثرة بانقطاع المياه.