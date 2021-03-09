شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة تطوير قرى الريف المصري.. 314 نجع وعزبة بالأقصر ضمن الخطة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أوضح المهندس حسنى منصور رئيس جهاز التعمير بالبحر الأحمر، والمشرف على تنفيذ مبادرة تطوير قرى الريف المصرى بمحافظة الأقصر، ضمن مبادرة حياة كريمة أن أعمال المرحلة الأولى من المبادرة بمحافظة الأقصر، ستشمل جميع القرى والتوابع (النجوع والعزب)، وتم اختيار مركز إسنا بعدد 27 قرية تتضمن 220 تابع، ومركز أرمنت بعدد 7 قرى تتضمن 94 تابعا.

المشرف على تنفيذ تطوير قرى الريف المصرى فى الاقصر

واضاف أن التنفيذ سيشمل كل التجمعات السكنية داخل المركزين، وستتضمن خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والغاز والاتصالات والطرق والكباري وتبطين الترع والمصارف والمجمعات الخدمية ومراكز الشباب والمدارس والوحدات الصحية في منظومه التأمين الصحي والوحدات البيطرية ونقاط الإسعاف، وذلك لتلبية احتياجات الأهالي من قاطني القرى والتوابع بالمركزين.

مؤكدا أن هناك تعليمات صادره لدعوة المقاولين من أبناء محافظة الأقصر لضمان تشغيل العمالة من أبناء المحافظة.

موضحا ان تنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير القرى المصرية، تشمل في مرحلتها الأولى عدد 51 مركزا تتضمن 1443 قرية وسيتم الانتهاء من الأعمال في نهاية عام 2021، وتشمل خدمات البنية الأساسية «مياه الشرب – الصرف الصحي – الطرق – الاتصالات ــ الغاز – المواصلات – الكهرباء – النظافة والبيئة، وتحسين مستوى الخدمات العامة الاجتماعية والمعيشية، بهدف إحداث تطوير شامل لكل قرى الريف المصري.