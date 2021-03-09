شكرا لقرائتكم خبر عن لمكافحة كورونا.. أحياء الإسكندرية تغلق «السناتر التعليمية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت أحياء الإسكندرية شن حملاتها المكثفة لإغلاق «السناتر» التعليمية، تفعيلا للإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا.

وقاد اللواء علاء يوسف رئيس حي وسط الإسكندرية حملة مكبرة للمرور على عدد من المراكز التعليمية (السناتر) بقسمي العطارين ومحرم بك بالتنسيق مع إدارة الاتصال السياسي بإدارة وسط التعليمية.

لمكافحة كورنا.. أحياء الاسكندرية تواصل حملات غلق وتشميع " السناتر" التعليمية

شارك في الحملة رئيس ومسؤول قسم الغلق بإدارة رخص المحال بالحي، ومفتش المتابعة المختص.

وقال اللواء علاء يوسف رئيس حى وسط الاسكندرية إن الحملة أسفرت عن غلق وتشميع أحد «السناتر»بمحطة الرمل _ بدائرة قسم شرطة العطارين، و«سنتر» بشارع زين العابدين _ دائرة قسم شرطة محرم بك.

لمكافحة كورنا.. أحياء الاسكندرية تواصل حملات غلق وتشميع " السناتر" التعليمية

وأوضح «يوسف» أنه جرى وضع الشمع الأحمر وختمه بختم حى وسط، وذلك في اطار تفعيل الإجراءات الاحترازية والوقائية واتخاذ التدابير اللازمة للحد من انتشار العدوى وأشار رئيس حى وسط إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة.

لمكافحة كورنا.. أحياء الاسكندرية تواصل حملات غلق وتشميع " السناتر" التعليمية

وفى سياق متصل نفذ حى شرق، برئاسة محارب هيلع، ٣ قرارات لغلق مراكز تعليمية، بنطاق الحى، لمخالفتها إجراءات مكافحة كورونا.

لمكافحة كورنا.. أحياء الاسكندرية تواصل حملات غلق وتشميع " السناتر" التعليمية

لمكافحة كورنا.. أحياء الاسكندرية تواصل حملات غلق وتشميع " السناتر" التعليمية

لمكافحة كورنا.. أحياء الاسكندرية تواصل حملات غلق وتشميع " السناتر" التعليمية