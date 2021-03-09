شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الزراعيين: المشروعات الجديدة وفرت السلع.. و«الزراعة» أصبحت من كليات القمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين إن الرئيس السيسي عندما تحدث عن أن عدد السكان يعيش فقط على 6% من مساحة مصر وأن التعدي على الأراضي الزراعية سيضر بالجميع هي رسالة للمواطنين في ظل مشروعات قومية لمواجهة الزيادة السكانية.

وأضاف نقيب الزراعيين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن المشروعات الجديدة والإجراءات التي اتخذتها الحكومة ساهمت في إتاحة السلع الغذائية أمام المواطنين.

وتابع أن استمرار التعدي على الأراضي الزراعية غير مقبول، وأن حديث الرئيس عن التوسع الرأسي يأتي مراعاة للمزارعين وحاجة الدولة دون التعدي على أي رقعة زراعية أخرى.

وأوضح أن ما حدث في السنوات السبع الماضية يمثل نهضة زراعية حديثة لم تحدث منذ عهد محمد على، مشيرا إلى أن كليات الزراعة أصبحت من كليات القمة وهناك إقبال على الالتحاق بها.

وأكد نقيب الزراعيين أن مصر بها 40 مليون طن مخلفات زراعية أو منزلية وهي ثروة يجب الاهتمام بها ولا يوجد أي حالة لحرق قش الأرز تم رصدها.