توصيل التيار الكهربائي لمكتب بريد الصوالحة بالحبيل

شكرا لقرائتكم خبر عن توصيل التيار الكهربائي لمكتب بريد الصوالحة بالحبيل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تفقد وكيل الوزارة محمد صحصاح رئيس مركز ومدينة البياضية، مكتب بريد الصوالحة بالحبيل.
حيث رافقه المهندس الطيب أحمد مدير القسم الفنى بهندسة كهرباء البياضية. وتم خلال المرور تركيب العداد الكهربائي الخاص بالمكتب وتوصيل التيار له بعد التجديد.
فيما اوضح مدير منطقة بريد الأقصر بأنه من المقرر أن يتم استئناف العمل بالمكتب يوم الأحد المقبل بعد إنهاء كافة أعمال التطوير وتوصيل التيار الكهربائي.
وذلك في اطار توجيهات المستشار مصطفي ألمهم محافظ الأقصر، بالمتابعة المستمرة للمشروعات المنفذة بالمدن والمراكز.
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