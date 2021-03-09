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توصيل التيار الكهربائي لمكتب بريد الصوالحة بالحبيل

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محمد السمكوري 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد وكيل الوزارة محمد صحصاح رئيس مركز ومدينة البياضية، مكتب بريد الصوالحة بالحبيل.

حيث رافقه المهندس الطيب أحمد مدير القسم الفنى بهندسة كهرباء البياضية. وتم خلال المرور تركيب العداد الكهربائي الخاص بالمكتب وتوصيل التيار له بعد التجديد.

فيما اوضح مدير منطقة بريد الأقصر بأنه من المقرر أن يتم استئناف العمل بالمكتب يوم الأحد المقبل بعد إنهاء كافة أعمال التطوير وتوصيل التيار الكهربائي.

وذلك في اطار توجيهات المستشار مصطفي ألمهم محافظ الأقصر، بالمتابعة المستمرة للمشروعات المنفذة بالمدن والمراكز.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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