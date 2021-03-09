شكرا لقرائتكم خبر عن توصيل التيار الكهربائي لمكتب بريد الصوالحة بالحبيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد وكيل الوزارة محمد صحصاح رئيس مركز ومدينة البياضية، مكتب بريد الصوالحة بالحبيل.

حيث رافقه المهندس الطيب أحمد مدير القسم الفنى بهندسة كهرباء البياضية. وتم خلال المرور تركيب العداد الكهربائي الخاص بالمكتب وتوصيل التيار له بعد التجديد.

فيما اوضح مدير منطقة بريد الأقصر بأنه من المقرر أن يتم استئناف العمل بالمكتب يوم الأحد المقبل بعد إنهاء كافة أعمال التطوير وتوصيل التيار الكهربائي.

وذلك في اطار توجيهات المستشار مصطفي ألمهم محافظ الأقصر، بالمتابعة المستمرة للمشروعات المنفذة بالمدن والمراكز.