شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تطوير المحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد الأعمال الإنشائية الجارية بإدارة الازمات وذلك في إطار أعمال التطوير التي يشهدها ديوان عام محافظة بورسعيد في كافة المجالات، مؤكدا أن اعمال تطوير إدارة الازمات تاتى في إطار مشروع إنشاء مركز الخدمات والطوارىء والسلامة العامة المطورة ببورسعيد تماشيا مع كافة المشروعات الخدمية والتنموية التي يتم تحقيقها على ارض بورسعيد، موجها بسرعة إنجاز كافة الأعمال في اقرب وقت رافقهم خلالها مستشار المحافظة للمشروعات والشركة المنفذة لاعمال التطوير.

نائب محافظ بورسعيد يتفقد الأعمال الانشائية الجاريه بغرفة عمليات المحافظة لتطويرها

يأتي ذلك في اطار توجيهات اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد بمتابعة الأعمال الانشائية الجاريه بغرفة عمليات المحافظة والتى تأتى في إطار تطوير الإدارة وتحويلها إلى مركز الخدمات والطوارئ والسلامة العامة المتطورة.

نائب محافظ بورسعيد يتفقد الأعمال الانشائية الجاريه بغرفة عمليات المحافظة لتطويرها