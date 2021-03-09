شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يكلف بمتابعة المصابين في حادث «الصحراوي الغربي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، المهندس محمد النجار السكرتير العام للمحافظة بمتابعة حالة المصابين في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي بكمين شوشه بمركز سمالوط ،حيث أسفر الحادث عن وفاة مواطن وإصابة 25 اخرين ،و تم نقل المصابين لمستشفى المنيا العام.

من جانبه ،تابع السكرتير العام للمحافظة الحالة العامة للمصابين بمستشفي المنيا العام، يرافقه، الدكتور محمد النادي وكيل وزارة الصحة، ودكتور شريف مدحت مدير فرع هيئة الاسعاف والعقيد محمد صلاح رئيس المدينة ومسؤولي مديرية التضامن الاجتماعي.

ونقل السكرتير العام خالص تعازي السيد محافظ المنيا لاسرة المتوفي بالحادث ،متمنيا الشفاء العاجل لجميع المصابين، حيث اطمئن السكرتير العام، على استقرار حالة المصابين، كما تابع تلقيهم العناية الطبية اللازمة.

وكلف السكرتير العام، وكيل وزارة الصحة بتوفير الخدمات الطبية والرعاية اللازمة طوال اقامتهم بالمستشفى لاستكمال العلاج حتى تماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفى، كما وجه مسؤولي مديرية التضامن الاجتماعي بصرف الاعانات العاجلة المقررة.