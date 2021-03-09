شكرا لقرائتكم خبر عن الإفتاء: ليلة «الإسراء والمعراج» تبدأ من مغرب الأربعاء حتى فجر الخميس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أوضحت دار الإفتاء المصرية، خلال صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، أن ليلة الإسراء والمعراج تبدأ من مغرب غد الأربعاء 26 رجب 1442هـ الموافق ١٠-٣-٢٠٢١م حتى فجر الخميس 27 رجب 1442هـ الموافق ١١-٣-٢٠٢١م.

ورد سؤال إلى دار الإفتاءالمصرية، يقول: «ما حكم الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج في شهر رجب؟»، جاء ذلك خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وقالت دار الإفتاء إن المشهور المعتمد من أقوال العلماء سلفًا وخلفًا وعليه عمل المسلمين أنَّ الإسراء والمعراج وقع في ليلة سبعٍ وعشرين من شهر رجب؛ فاحتفال المسلمين بهذه الذكرى في ذلك التاريخ بشتَّى أنواع الطاعات والقربات هو أمرٌ مشروعٌ ومستحب؛ فرحًا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وتعظيمًا لجنابه الشريف، وأما الأقوال التي تحرِّمُ على المسلمين احتفالهم بهذا الحدث العظيم فهي أقوالٌ فاسدةٌ وآراءٌ كاسدةٌ لم يُسبَقْ مبتدِعوها إليها، ولا يجوز الأخذ بها ولا التعويل عليها.