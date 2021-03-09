شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «صحة السويس» يجتمع مع أطباء قسم النساء والتوليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة بالسويس إجتماعآ موسعآ مع رئيس القسم وفريق اطباء قسم النساء والتوليد بمستشفي السويس العام بحضور دكتور سامح شكري مدير عام الشؤون العلاجية، وذلك لمتابعة سير العمل الإداري داخل القسم وتحسين مستوي الاداء الفني والخدمة الطبية المقدمة.

واستعرض الأجتماع مهام ومسئوليات رئيس القسم والفريق الطبي من متابعة التواجد اليومي والمرور والاشراف على القسم ضمانًا لتقديم الخدمة الطبية بما يتوافق مع معايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى التي يتم تطبيقها، وايضا متابعة انتظام تواجد الفريق الطبي بالنوبتجيات لتقييم الاداء الفني وانضباط الهيكل الإداري داخل القسم، بالاضافة إلى مناقشة بحث تطوير القسم على مستوي التجهيزات والمعدات التي يحتاجها، فيما وقد استمع الحفناوي لعدد من مطالب الأطباء لتحسين مستوي الأداء والعمل على تقديم الخدمة بما يليق، ومنها عقد دورات تدريبية مستمرة لتطوير الأداء الفني للأطباء، وتطوير السكن الذي يقيم به الاطباء اثناء تواجدهم داخل القسم لمتابعة الحالات وبنهاية الأجتماع طالب وكيل وزارة الصحة الجميع بتقديم اقصي جهد وبذل المزيد من العطاء واستفادة وتعلم الأطباء حديثي التخرج من خبرات الأطباء الاقدم، كما طالب الجميع بالتعاون والتكاتف لتلافي السلبيات التي يعاني منها القسم وتوفير بيئة عمل مناسبة لضمان تقديم خدمة طبية جيدة للمرضي والمترددين.

حضر الاجتماع دكتور تامر البوهي نقيب اطباء السويس دكتور الجوهري السيد مدير إدارة الطوارئ بالمديرية ود.ميري صبحي مدير إدارة المستشفيات ودكتور محمد صبري مدير مستشفي السويس العام ودكتور طارق كمال عباس رئيس القسم واطباء واستشاري قسم النساء والتوليد بمستشفي السويس العام.