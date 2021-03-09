شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء 5 عمليات مناظير جهاز هضمي ضمن التأمين الصحي الشامل بـ«إسنا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد مستشفى طيبة التخصصي، (مستشفى إسنا سابقاً)، التلبعة لمنظومة التأمين الصحى الشامل، جنوب الأقصر، اليوم الأحد، انطلاق العمل لأول مرة بوحدة مناظير الجهاز الهضمي والكبد داخل المستشفى.

حيث تم إجراء 5 عمليات مناظير جهاز هضمي متنوعة ما بين عملية ربط دوالي مرئ وعمليتي منظار مرئ ومعدة تشخيصي وعملية منظار معوي لأخذ عينات من جدار المعدة وعملية منظار قولوني سفلى.

وصرح الدكتور محمد عبدالفتاح القويري، مدير وحدة مناظير الجهاز الهضمي بالمستشفى، بأن هذه الخطوة تعد إضافة طبية كبيرة لخدمة المواطنين بمحافظة الأقصر، وأن العمل جارى لرفع كفاءة جميع الخدمات المقدمة وأستحداث خدمات طبيه جديدة بالمستشفى.

ومن جانبه، تقدم الدكتور محمود خضري مدير عام المستشفى، والدكتور عبدالحميد صقر نائب المدير، والدكتور إبراهيم شنقير المدير الطبي بخالص الشكر لفريق وحدة مناظير الجهاز الهضمي والكبد داخل المستشفى، وحثهم على بذل المزيد من الجهد والتفاني في العمل لتقديم مثل هذه الخدمات الطبية المتميزه لمساعدة جميع أهالي مدينة إسنا تحت غطاء هيئة الرعاية الصحية، منظومة التأمين الصحي الشامل.