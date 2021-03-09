شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية وأعضاء من «النواب والشيوخ» يتفقدون المشروعات الخدمية بطنطا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية عددا من المشروعات الخدمية والتعليمية بمركز ومدينة طنطا، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وذلك في إطار التعاون المثمر والبناء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

بدأت الجولة بتفقد شارع الإسكندرية والذي يتم تطويره بتكلفة ١٨ مليون جنيه، حيث أوضح المحافظ أن هذا الطريق هو أحد الشرايين التي استهدفت المحافظة تطويره وتوسعته ليربط بين الطريق السريع القادم من الإسكندرية ومتجهاً إلى ميدان المحطة والسيد البدوي ليصبح أحد المحاور المرورية التي ستخفف من الاختناقات المرورية داخل المدينة، وتفقد النواب الأعمال الجارية من فرد طبقة السن بطول الطريق تمهيداً لرصفه،توسعة الطريق في كلا الاتجاهين، تركيب طبقة الانترلوك على الأرصفة وتركيب بالوعات لصرف الأمطار بطول الشارع بنسبة أعمال ٦٢ %، وفي ذات الإطار تفقد المحافظ أعمال رصف طريق المستشار عدلي منصور الرابط بين كوبري جيهان وموقف سبرباي كأحد المحاور المرورية الهامة في المركز.

كما تفقد المحافظ والنواب أعمال إنشاء محطة إنتاج البيض بقرية كفر الشيخ سليم، حيث أشار الدكتور رحمي أن المحطة تم تطويرها بتكلفة ٧٦ مليون جنيه لتستهدف إنتاج ٧٠ مليون بيضة سنوياً من خلال إنشاء ٨ عنابر مزودة بأحدث الماكينات الألمانية المتطورة، مشيراً إلى أن هذا المشروع سيوفر فرص عمل للشباب وأشاد النواب بعملية التطوير لهذه المحطة والتي كانت تنتج فقط مليون بيضة سنوياً وتم غلقها بسبب الخسائر المتلاحقة.

واستكمل المحافظ والنواب جولتهم بتفقد أعمال تطوير ميدان المحطة والسيد البدوي، حيث أوضح محافظ الغربية أن أعمال تطوير ميدان المحطة تمت بنسبة ١٠٠ % بإجمالي تكلفة ٩ مليون جنيه، وجاري العمل بمنطقة السيد البدوي بنسبة أعمال تخطت ٦٢ %.

وفي ذات السياق تفقد المحافظ ونواب البرلمان كورنيش طنطا الجديد في مرحلتيه الثالثة والرابعة بدايةً من كوبري قحافة وحتى نهاية شارع الأشرف بتكلفة ٢٨ مليون جنيه ومن كوبري فاروق وحتى نهاية سكة المحلة بإجمالي تكلفة ٦٩ مليون جنيه، حيث تابع النواب الجهد المبذول في توسعة الطريق من خلال إزالة كافة التعديات على خط التنظيم وتدبيش ترعة القاصد الذي سمح بتوسعة الطريق ٩ أمتار في كلا الاتجاهين، كما تفقد الحاضرون منطقة قحافة ضمن مشروع تطوير العشوائيات بطنطا.

واختتمت الجولة بتفقدأعمال إنشاء المجزر النصف آلي بقرية شبشير الحصة والمسند لشركة المعصرة للصناعات الهندسية بإجمالي ٧٦ مليون جنيه، حيث أكد الدكتور حاتم كمال مدير مديرية الطب البيطري أن المشروع يهدف لذبح ٢٠ رأس ماشية و٥٠ رأس من الأغنام في الساعة بطريقة حديثة ومتطورة بجانب الاستفادة المثلي من الفضلات والروث في إنتاج الغاز.