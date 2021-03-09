شكرا لقرائتكم خبر عن السفير المصري ببولندا يلتقي برئيس شركة Tech GPW التابعة للبورصة البولندية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل السفير حاتم تاج الدين سفير جمهورية مصر العربية لدى بولندا، رئيس مجـــلس إدارة شركة GPW Tech التابعة للبورصة البولندية، بحضور المستشار التجاري بالسفارة عصام النجار، وذلك في إطار بحث فرص التعاون بين البورصتين المصرية والبولندية بهدف تعزيز الاستثمار غير المباشر، حيث تناول اللقاء تطلع الجانب المصري إلى إرساء قنوات جديدة وبناء نهج مستقبلي وشراكة فعالة تجمع الطرفين في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، وما يتبع ذلك من دراسة المقترحات التي قدمتها الجهات المعنية من البلديّن في مجال الاستثمار غير المباشر.

وأكد السفير تاج الدين أن زخم العلاقات السياسية بين مصر وبولندا، يدعم مسيرة التعاون والتطلعات المستقبلية لإرساء آلية عمل بهدف تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الدولتيّن، مستعرضًا الأداء القوي للاقتصاد المصري، والمشروعات التنموية الجديدة، وما حققته قطاعات الدولة المختلفة من إنجازات في إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية طويلة المدى للدولة «رؤية مصر ٢٠٣٠»، بالإضافة إلى الدور الريادي لمصر في القارة الإفريقية، وسعيها لتنفيذ رؤية الاتحاد الأفريقي للقارة تحت عنوان «أجندة ٢٠٦٣» لتحقيق التنمية والاستقرار بها.

وعلى صعيد آخر، ألقى السفير المصري لدى بولندا الضوء على مسار العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر وعدد من الدول، وحجم الاستثمار الأجنبي المباشر. كما أوضح المزايا التي يتمتع بها السوق المحلي، وما يقدمه من تسهيلات وحوافز للمستثمر الأجنبي، بالإضافة إلى توافر أيدي عاملة مدربة، وهو الأمر الذي يمهد الطريق لتعزيز فرص التعاون المستقبلية بين مصر وبولندا، ولتكون مصر بمثابة المدخل إلى إفريقيا، وكذا تحقيق الاستفادة من منظومة الاتفاقيات التجارية المشتركة التي تربط مصر مع معظم الدول والتكتلات الاقتصادية الدولية والإقليمية.

من جانبه، أكد المسؤول البولندي على اهتمام بلاده بتعزيز فرص التعاون مع مصر في العديد من المجالات، في ضوء الاستقرار وجهود التنمية التي حققتها، وما تشهده من تطورات اقتصادية ملموسة في مختلف القطاعات.