شكرا لقرائتكم خبر عن ندوة بلندن لمناقشة زيادة الصادرات الطبية إلى بريطانيا وأسواق أوروبا وأفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح كل من السفير طارق عادل سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة المتحدة، والسير جيفري آدامز سفير المملكة المتحدة في القاهرة، اليوم 9 مارس الجاري، الندوة التي نظمها كل من المجلس التصديري للصناعات الطبية والسفارة البريطانية في القاهرة لإطلاق نتائج الدراسة التي أعدتها شركة «ماكينزي» العالمية، بالتعاون مع المجلس التصديري والشركات المصرية المصنعة للمنتجات الوقائية، حول فرص زيادة الصادرات المصرية من المستلزمات الطبية الوقائية إلى المملكة المتحدة وغيرها من الأسواق الأوروبية والأفريقية.

ندوة بلندن تناقش زيادة الصادرات الطبية المصرية إلى بريطانيا وأسواق أوروبا وأفريقيا

وفي تصريح للسفير طارق عادل عقب انتهاء أعمال الندوة، أوضح أن نتائج الدراسة جاءت لتؤكد على الإمكانات الواعدة لقطاع تصنيع المستلزمات الطبية الوقائية في مصر، بما يحمله من سمعة طيبة ومعايير معتد بها لدى الأسواق الدولية، وفي مقدمتها السوق البريطاني الذي يستورد كميات كبيرة من تلك المنتجات. وأشار سفير مصر إلى التعاون البنَّاء بين البلديّن منذ بداية جائحة كورونا في هذا المجال الحيوي.

ندوة بلندن تناقش زيادة الصادرات الطبية المصرية إلى بريطانيا وأسواق أوروبا وأفريقيا

كما أكد السفير عادل على الفرص الجيدة التي يحظى بها قطاع المستلزمات الطبية الوقائية لتعزيز صادراته إلى الأسواق الأوروبية والأفريقية خلال الفترة القادمة، وأهمية بناء شراكات مستدامة بين القطاع الخاص في مصر وأسواق تلك الدول بما يسهم في الدفع قدماً بالصادرات المصرية، وكذا جعل مصر مركزاً إقليمياً لتصدير تلك المنتجات، منوهاً بالاتفاقيات الإقليمية المختلفة التي تعد مصر جزءاً منها، وبما تتيحه من مزايا تفضيلية للنفاذ إلى أسواق العديد من التكتلات التجارية الهامة.

وأعرب السفير البريطاني في القاهرة عن تقديره للتعاون بين الدولتيّن خلال ذروة الجائحة العام الماضي، وتطلعه لتعزيز الشراكة بين البلديّن في مجال تصنيع المستلزمات الطبية الوقائية خلال الفترة القادمة.

ندوة بلندن تناقش زيادة الصادرات الطبية المصرية إلى بريطانيا وأسواق أوروبا وأفريقيا

ومن جانبه، أوضح الدكتور ماجد جورج رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية أن الجائحة قد غيرت مفاهيم واستراتيجيات الدول بشأن أهمية البعد الجغرافي وفعالية الترتيبات اللوجستية في الحصول على المستلزمات الطبية، مؤكداً على الإمكانات التصنيعية والموارد البشرية عالية الكفاءة لقطاع تصنيع المستلزمات الطبية الوقائية المصري، وبما يحمله من فرص واعدة لزيادة الصادرات إلى الأسواق الأوروبية والأفريقية خلال الفترة القادمة.