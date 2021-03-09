شكرا لقرائتكم خبر عن جولات ميدانية لوكيل «تموين الإسكندرية» للتأكد من توافر السلع المدعمة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الاسكندرية، الثلاثاء جولات ميدانية بمنطقة مينا البصل والعجمى،للتأكد من توافر السلع التموينية والوقوف على أرض الواقع ورصد الموقف لطمأنة المواطنين.

وكيل "تموين الاسكندرية" يقود جولات ميدانية للتأكد من توافر السلع المدعمة (صور)

وتفقد «سعدالله» مخازن الجملة والتأكد من توافر أرصدة السلع التموينية ومراقبة حركة التداول والصرف للبقالين والتأكد من سلامة وأمن الموقف التمويني للمحافظة، كما تفقد البقالين التموينيين ومنافذ مشروع جمعيتي وبعض المجمعات الاستهلاكية لرصد أي نقص في السلع ومقابلة المواطنين والاستماع إليهم.

وكيل "تموين الاسكندرية" يقود جولات ميدانية للتأكد من توافر السلع المدعمة (صور)

وخلال الجولة أكد وكيل وزارة التموين، أنه لا توجد نقص لأي سلعة تموينية وخاصة سلعة الزيت وأن الصرف من مخازن الجملة للبقالين والمنافذ التموينية لبس به أي مشاكل وأن عمليات صرف المواطنين تجرى بسهولة ولا يوجد أي معوقات وتوافر جميع السلع التموينية بجميع المنافذ وخاصة الزيت.

وكيل "تموين الاسكندرية" يقود جولات ميدانية للتأكد من توافر السلع المدعمة (صور)

وأصدر «سعدالله» تعليمات مشددة إلى مديرى الإدارات التموينية الفرعية لمتابعة توافر السلع وصرفها والضرب بيد من حديد على من تسول له نفسه المتاجرة بأقوات المواطنين أو التلاعب في صرف السلع وتطبيق القوانين واللوائح المنظمة في هذا الشأن.

وكيل "تموين الاسكندرية" يقود جولات ميدانية للتأكد من توافر السلع المدعمة (صور)

وكيل "تموين الاسكندرية" يقود جولات ميدانية للتأكد من توافر السلع المدعمة (صور)