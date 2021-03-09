شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس السكة الحديد يتفقد ورشة عمرات الجرارت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد أعمال التطوير الجارية بورشة ايرماس المتخصصة في عمرات الجرارات وذلك لمتابعة سير العمل بالورش ومعدلات الانتاج.

شدد رئيس الهيئة خلال تفقده أقسام الورشة المختلفة، ومراجعة مراحل العمل الخاصة بعمرة وصيانة الجرارات، على تحقيق مفهوم الجودة الشاملة ورفع كفاءة المعدات وإعادة التأهيل الفني للعاملين، مشيرًا إلى ضرورة الحرص التام على عدم خروج أي جرار من الورشة إلا بعد التأكد من سلامته الفنية والتأكد من الالتزام بمعايير التفتيش والجودة للعمل.

وأثناء ذلك تم تفقد ورشة الدهان لمتابعة اعمال دهان العربات الجاري تطويرها بورش الهيئة والتي يتم دهانها بورشة ايرماس بعدد ١٠ عربات سيتم الاستعداد بهم يوم ٢٠ من الشهر الجاري ويأتي ذلك في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٣ يناير ٢٠٢٠ وخطة الهيئة لتجديد ورفع كفاءة واحلال جميع العربات المتقادمة بالسكة الحديد بعربات جديدة وعربات مطوّرة على جميع خطوط السكة الحديد خلال العام الجاري ٢٠٢١ طبقًا لخطة التطوير التي تم عرضها على معالي السيد الفريق وزير النقل يوم ٣ فبراير ٢٠٢١.

وخلال جولته، تفقد المهندس أشرف رسلان مشروع إنشاء سقيفة البواجي الجديدة، والخاصة بصيانة البواجي، والمقامة على مساحة ١٥٠٠ متر مربع، وتحتوي على عيّارين حمولة ٥٠ طن، ووجّه خلالها بسرعة نهو أعمال التشطيبات النهائية بموقع العمل والتي تصل نسبة تنفيذ الأعمال به إلى ٨٠٪.

كما استكمل رئيس الهيئة جولته بتفقد أعمال التطوير بزيارة سقيفة البورنج والموتورات، والجارية أعمال التطوير بها بنسبة تنفيذ تصل إلى ٦٠٪، وتحتوي السقيفة على عدد ٣ عيّار حمولة ١٠ طن وتنقسم السقيفة إلى باكيتين بأبعاد ٢٥م × ٦٠م وتتبقى أعمال التشطيبات النهائية وتركيب الأرضيات والصاج.

كما تفقد المهندس أشرف رسلان مبنى المخازن الجديد، وخلالها وجّه بسرعة نهو الأعمال الجارية لإمكان تخزين المهمات في أماكن محكمة للحفاظ عليها من الضياع أو الاهدار، كما تفقد أعمال إنشاء سقيفة المخازن الجديدة بجوار مبنى المخازن والمنفذة أعمال انشائه بنسبة ٤٠٪، يذكر أن مبنى المخازن الجديد ينقسم إلى طابقين ومزود بعيار شجرة حمولة ٥ طن، وتصل نسبة تنفيذ أعمال انشائه إلى ٦٠٪.