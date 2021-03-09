شكرا لقرائتكم خبر عن «التنمية المحلية» تتابع مشروعات حياة كريمة في 5 محافظات (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابعت وزارة التنمية المحلية، مشروعات مبادرة حياة كريمة، في مركز ساحل سليم بأسيوط والقرى التابعة له.

كما تابعت الوزارة، مشروعات المبادرة المنفذة في قرية توماس بالأقصر، وتل الزواكى بمركز طما بمحافظة سوهاج، ومركزى كوم أمبو وادفو بمحافظة أسوان، وقرية الأمل بمحافظة المنيا.

وقال بيان صحفي، الثلاثاء، أن متابعة المشروعات يأتي في إطار تكليفات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، للأجهزة التنفيذية بالمحافظات، بالمتابعة الدورية للمشروعات الجاري تنفيذها بمراكز وقرى ونجوع المحافظات في اطار المبادرة الرئاسية «حياةكريمة»، والتي تشرف الوزارة على المشروعات المنفذة من خلالها للارتقاء بمستوى التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في القطاعات الخدمية المختلفة، وتحقيق التنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر ٢٠٣٠، وتقديم كافة سبل الدعم الممكنة، وتذليل العقبات لتنفيذ خطط التنمية الموضوعة ورفع قدرات البنية الأساسية وتحسين المستوى المعيشي على أرض الواقع.

التنمية المحلية تتابع مشروعات حياة كريمة بالصعيد

التنمية المحلية تتابع مشروعات حياة كريمة بالصعيد

التنمية المحلية تتابع مشروعات حياة كريمة بالصعيد

التنمية المحلية تتابع مشروعات حياة كريمة بالصعيد

التنمية المحلية تتابع مشروعات حياة كريمة بالصعيد

التنمية المحلية تتابع مشروعات حياة كريمة بالصعيد

التنمية المحلية تتابع مشروعات حياة كريمة بالصعيد

التنمية المحلية تتابع مشروعات حياة كريمة بالصعيد