شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار وزارة الزراعة يكشف مجهودات الدولة لتنمية سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يستضيف برنامج «تحيا مصر» بالقناة الفضائية المصرية أحمد إبراهيم المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي للحديث عن جهود الرئيس السيسي والحكومة المصرية في تحقيق التنمية الزراعية في سيناء لتحقيق الأمن الغذائي والقومي.

كما يتحدث ابراهيم عن الزيارة الأخيرة التي قام بها وزير الزراعة لسيناء لحل مشاكل المزارعين والمستثمرين هناك وإزالة المعوقات أمامهم وأهمية تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.

البرنامج يذاع غدا الأربعاء الساعة ١٢.٣٠ ظهرا ويعاد الخميس الساعة ١.٣٠ صباحا بتوقيت القاهرةتقديم الإعلامية عبير أبوطالب واخرج صبحي وحيد.