شكرا لقرائتكم خبر عن تصنيف «تايمز البريطاني» يختار جامعة المنصورة ضمن أفضل 100 جامعة والأولى بمصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتلت جامعة المنصورة، اليوم، ترتيبا مميزا بين الجامعات على مستوى العالم وذلك ضمن تصنيف «تايمز» البريطاني للجامعات بالإقتصاديات الناشئة، خلال النصف الاول من العام 2021.

حيث دخلت جامعة المنصورة وهى الجامعة المصرية الوحيدة في الترتيب العالمى ضمن أفضل 100 جامعة على مستوى العالم واحتلت الترتيب رقم 94، لأول مرة في تاريخها وفى تاريخ الجامعات المصرية كلها كما احتلت الجامعة المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية للعام الثالث على التوالى.

ومن المعروف أن تصنيف «تايمز» البريطاني هو أفضل تصنيفات الجامعات العالمية ويهدف لتصنيف أفضل الجامعات، حيث يعتمد في ترتيب الجامعات على تقييمها في 5 مجالات هي: التدريس (30٪)، والبحث (30٪)، والاقتباس (30٪)، والروابط الصناعية (2.5٪)، والنظرية الدولية (7.5٪)،

وقال الدكتور أشرف عبدالباسط رئيس جامعة المنصورة في تصريح للمصرى اليوم «أن هذا الترتيب المتميز لجامعة المنصورة جاء لتتويج جهود منتسبي جامعة المنصورة على مدار السنوات الماضية للارتقاء بالمستوى التعليمي والبحثي لتتصدر بمكانتها العلمية العديد من الجامعات العريقة في المنطقة، والجامعة مستمرة في التطوير المستمر والمبني على المعايير الحديثة لتطوير البناء العلمي والتعليمي»

وأضاف«جامعة المنصورة تضم عدد كبير من العلماء المميزين على مستوى العالم والذين أثروا بأبحاثهم العلمية الحياة البشرية وقدموا من خلالها العديد من الحلول الجذرية للكثير من المعضلات».

مشيرا إلى ان هذا التصنيف يصدر عن مجلس التايمز البريطانية ومنذ اصدار اول نسخة منه عام 2010، يعد من أبرز التصنيفات العالمية موضوعية وشفافية في الحكم على مستوى الجامعات في العالم، حيث يعتمد التصنيف على 13 مؤشر أداء من خلال مقارنات أكثر شمولية ومتوازنة بين الجامعات وذلك في 5 مجالات هي التدريس «بيئة التعلم»، البحث العلمي «الحجم والدخل والسمعة»، الإستشهادات «تأثير البحوث»، النظرة الدولية «الموظفين والطلاب والبحوث»، ونقل المعرفة.