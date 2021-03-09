شكرا لقرائتكم خبر عن مصر ومالاوي يبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال الصحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بحث حسن احمد شوقي، سفير جمهورية مصر العربية في مالاوي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع «كومبيزي شابوندا» وزيرة الصحة المالاوية، المساعدات المصرية والبرامج التدريبية التي تنظمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية لكافة كوادر القطاع الصحي المالاوي، فضلاً عن المساعدات الإغاثية التي تم تقديمها للتخفيف من المعاناة الانسانية التي تعرض لها مئات الآلاف من المواطنين المالاويين خلال فترة اعصار «ايداي» في مايو 2019، والمساعدات الدوائية والطبية التي قدمتها مصر لدعم جهود الحكومة المالاوية في ادارة أزمة انتشار فيروس كورونا في مالاوي (سبتمبر 2020).

وأعربت الوزيرة عن امتنانها لما تقدمه مصر لمساعدة لبلادها وتناول اللقاء التعاون في مجال الصحة بين البلدين، فضلاً عن بحث سبل تعزيز صادرات الأدوية المصرية لمالاوي في ضوء العضوية المشتركة للبلدين في تجمع كوميسا واتفاق التجارة الحرة الأفريقية القارية.

وقد أعربت الوزيرة المالاوية عن رغبتها في الاطلاع على التجربة المصرية في القضاء على الالتهاب الكبدي الوبائي Hepatitis C وكذا المبادرات الخاصة بصحة الأطفال والأمهات، وتطلعها إلى تعزيز التعاون بين البلدين في القطاع الصحي والدوائي ليتخطى التعاون مجال بناء قدرات الكوادر المالاوية والمضي قدماً نحو إقامة علاقة شراكة بين قطاعي الصحة في البلدين يشارك فيها كل من القطاعين العام والخاص في مصر ومالاوي، مُشيرةً إلى رغبة الجانب المالاوي في افتتاح مستشفى مصرية وصيدلية مصرية في مالاوي، وإيفاد الأطباء المصريين في التخصصات التي تحتاجها مالاوي.

كما أكدت «كومبيزي شابوندا» على أن بلادها تنظر بإعجاب بالغ للنجاح المصري في مواجهة فيروس كورونا وتداعياته الاقتصادية والاجتماعية، مُضيفة أنها تلقت باهتمام كبير أنباء البدء في انتاج مصل مصرى مضاد للكورونا مما يعكس الريادة المصرية في أفريقيا في المجالات الطبية والعلمية بالاضافة إلى ريادتها السياسية.