شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ: تكريم الرئيس للدكتور محمود يعد تقديرا لكل الأطقم الطبية (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ إن تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي للدكتور محمود سامي هو تكريم لكافة الأطقم الطبية.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الطبيب المصاب بفقد بصره كان يتفانى في عمله ويصر على العمل رغم الإجهاد وتم علاجه في المركز الطبي العالمي.

وأضاف أن الدكتور محمود طلب سكن خاص وكل الجهات في الدولة تفاعلت وتم تخصيص شقة في كفر الشيخ بإيجار رمزي جنيه مدى الحياة وإحدى جمعيات المجتمع المدني تكفلت بتأثيث الشقة.