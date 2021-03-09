شكرا لقرائتكم خبر عن البابا في اليوبيل الذهبى لـ«كيرلس السادس»: المتنيح كان ظاهرة فى الكنيسة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصف البابا تواضروس الثانى بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، يوم الاحتفال باليوبيل الذهبي للقديس البابا كيرلس السادس الثلاثاء في دير مارمينا العجائبى في الكينج مريوط بـ«المبهج»، قائلاً أن هذا يوم بهيج من أيام كنيستنا القبطية الأرثوذكسية، والتي نفرح فيها كما نصلي في القداس ونقول «من جيلٍ إلى جيل» نحتفل ونحن في اليوم الثاني للصوم المقدس باليوبيل الذهبي ومرور خمسين عامًا على نياحة البابا كيرلس السادس البطريرك ١١٦، نحتفل في موضعه الذي أحبه وبذل فيه الكثير، في الكاتدرائية في دير الشهيد العظيم مارمينا التي شيدها لتكون شاهدًا على عظمة حياة القداسة.

وأضاف خلال عظة روحية عقب رئاسته لصلاة القداس الالهى بمناسبة مرور 50 سنة على نياحة البابا كيرلس السادس، نحتفل جميعًا الآباء المطارنة والآباء الأساقفة وكل الآباء في محبة نيافة الأنبا كيرلس أفا مينا الأسقف ورئيس هذا الدير، ومحبة كل الرهبان في هذا الدير العامر، مستطرداً:«لولا الإجراءات الاحترازية التي ترافق انتشار هذه الجائحة كنا وجدنا الآلاف في طرقات الدير احتفالًا بهذه المناسبة، التي بالحقيقة نحتفل بها في قلوبنا قبل أن نحتفل بها في كنيسة أو دير».

وقال أن البابا كيرلس كان ظاهرة روحية منيرة في تاريخ كنيستنا، والبابا كيرلس عندما استمعنا إلى سيرته في السنكسار وكيف أنه في سن ٢٥ سنة اتجه للرهبنة ولم تكن أحوال الأديرة في ذلك الزمن مثل ما هي الآن، وترهب في دير البرموس في وادي النطرون ثم لظروف كثيرة وصل إلى منطقة الطاحونة بمصر القديمة وعاش فيها فترات كثيرة، وبدأ يخدم كل المتجهين إليه.

وتابع:«كان محبًا للطلبة والمغتربين الذين يأتون إلى القاهرة لأن المحافظات لم يكن فيها جامعات ولم تنشأ فيها بعد كليات، اختارت العناية الإلهية أن يكون هو البابا رقم ١١٦ بعد فترة عاشتها الكنيسة في متاعب كثيرة سواء على مستوى الكنيسة أو الوطن، واختارته العناية الإلهية ليكون روح سلام في الكنيسة، بدأ حبريته بأن تكون أثيوبيا كنيسة ذاتيه غير مرتبطة بالكنيسة القبطية وصار هناك اتفاق أن تستقل الكنيسة الأثيوبية ومن يومها بدأ البطريرك الأول في أثيوبيا وحاليًا أبونا متياس البطريرك السادس».

وأضاف أن البابا كيرلس بدأ في تعمير هذا المكان الذي أحبه وكنا نقرأ عن آثاره في الكتب، الله وضع في قلبه الاهتمام بهذه المنطقة، وعندما تمت سيامته بطريركًا كان عدد أعضاء المجمع المقدس ١١ أسقفًا فقط وجميعهم داخل مصر ما عدا واحد في السودان وآخر في القدس وكان عدد الكنائس قليلًا، وبدأ البابا كيرلس كظاهرة جديدة في تاريخ الكنيسة وتجديد شباب الكنيسة.

ووجه حديثه للحضور قائلاً: أود أن أضع أمام حضرتكم ثلاثة ملامح رئيسية لهذه الحبرية المقدسة التي استمرت من عام ١٩٥٩ إلى ١٩٧١، أي على مدى ١٢ سنة، وهى محبة السماء، فهو منذ رهبنته كان محب للعزلة ويحب أن يعتكف ويكون مع الله وحده، صنع هذا قبل وبعد الرهبنة وأيضًا في البطريركية، كان الواضح في هذه الشخصية محبة السماء والسمائين، لذلك كان يقضي أوقات طويلة في الصلوات والقراءة في سير القديسين واختباراتهم وكان يقضي وقتًا طويلًا في الدير، ومحبة السماء تجعل سلوكيات الإنسان مباركة ومقدسة، وكان إنسانًا محبًّا للسماء وفكر السماء يشغل عقله وقلبه والمعجزات التي كانت تصنع على يديه كانت بسبب صلته القوية بالسماء، فالإنسان في ضعف لا يستطيع أن يصنع شيئًا ولكن إن وجد تعضيدًا من السماء تصير حياته قوية، عاش البابا كيرلس رغم كل المتاعب التي تعرض لها من الداخل والخارج، والمتاعب التي تأتي من الداخل تكون أكثر مرارة من التي تأتي من الخارج ولكن السماء تسند وتقوي وتشهد على الدوام، تشهد على الأرض وعندما انتقل إليها البابا كيرلس.

وقال أن الاحتفال اليوم ليس مجرد ذكرى، نحن نحتفل لنجدد عهودنا مع السماء كمثال هذا البطريرك القديس الذي عاش قريبًا جدًا من السماء وهو على الأرض، اشغل نفسك في فترة الصوم وأسال نفسك هل تحب السماء وتشتاق إليها وتنشغل بها؟ راجع نفسك واذكر كيف كانت السماء شاهدة على عمل هذا القديس البابا كيرلس السادس، فضلا عن صداقته للقديسين، فما أشهى هذه الصداقة التي تربط الأرض بالسماء، ارتبط بالشهيد العظيم مارمينا وحمل اسمه وعاش في مكانه وعمر المكان هنا على اسمه، وصار هناك رباط قوي بين قديس وشهيد من القرن الرابع الميلادي والبابا كيرلس في القرن العشرين وارتبط الاسمان معًا في صحبة قوية، في الأيقونات والمعجزات والعمل، وهو لم يصادق القديس مارمينا فقط ولكنه صادق أمنا العذراء مريم وكان قريبًا منها، وهي فخر جنسنا، وفي زمنه ظهرت أمنا العذراء في عام ١٩٦٨ م وبلادنا في تلك الأزمان كانت في أزمة خطيرة بعد حرب ١٩٦٧ (النكسة) وكانت بلادنا مجروحة جدًا ولكنها ظهرت، ربما بصلواته، لكي تقدم رسالة طمأنينة لكل المصريين وظلت تظهر لمدة سنتين وظهرت في مكان واضح وكبير ورآها الألوف والملايين من داخل وخارج مصر، وظهرت أمنا العذراء لكي ما تمنح سلامًا وهدوءًا لبلادنا وكنيستنا، وكانت أيام فرح، وصادق أيضًا القديس مارمرقس بحكم منصبه هو خليفة القديس مارمرقس، وفي زمنه كانت فرحة كبيرة أن تأتي الموافقة على رجوع جسد مارمرقس الذي خرج من مصر منذ قرون وعاد إلى مصر بسبب العلاقة القوية بين الكنيسة القبطية والكنيسة الكاثوليكية في روما، وكانت حادثة هامة في تاريخ كنيستنا ومعها اُفتتحت الكاتدرائية المرقسية بالعباسية بالقاهرة ووضع فيها الجسد في مزار خاص موجود حتى الآن.

وأوضح أن هذه الصداقة مع القديسين التي نسميها الشفاعة هي إحدى الملامح الرئيسية في كنيستنا القبطية الأرثوذكسية، وعلاقتنا بالقديسين علاقة حية ودائمًا ونسمي أولادنا وكنائسنا على أسماء القديسين، ومن الأسئلة الشائعة في التقليد القبطي أن أسالك عن شفيعك، وهذا ما يعبر عن علاقتنا القوية ليس في الكنيسة على الأرض بل بالكنيسة في السماء، هذا القديس كان وثيق الصلة بالسماء وكان له علاقة قوية بالقديسين.

وتحدث البابا عن الرعاية الكاملة للمؤمنين، قائلاً أن المتنيح اهتم بالرعاية من خلال باب التعمير وباب الامتداد خارج مصر، من خلال باب التعمير حيث عمل الدير هنا وأصبح مقصد للحياة الروحية، عمل الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وعمر الكاتدرائية بالأزبكية، وعمر في أماكن كثيرة لتصير مواقع مقدسه يلتجئ إليها المؤمنون، وهذا نوع من الرعاية، وباب الامتداد للخارج، بدأ الأقباط يهاجرون خارج مصر وكان هذا شيئًا جديدًا على حياة المصريين، نحن كمصريين مرتبطين بالأرض والنيل، بدأ الأقباط يهاجرون لأسباب كثيرة فأخذ على عاتقه أنه عندما تتكون مجموعة من الأقباط في مكان يرسل لهم كاهنًا لخدمتهم، كانت أول منطقة سنة ١٩٦٢ في الكويت وأرسل آباء أحباء وتأسست أول كنيسة لنا خارج مصر بعد السودان والقدس.

واختتم حديثه:الحديث عن حبرية البابا كيرلس وكل ما صنعه الله على يده يطول جدًا، لكن يكفي أننا نجتمع في هذه المناسبة المفرحة لنا كلنا ونذكره ونتحدث عن ككنز روحي في كنيستنا، وجاء عام ٢٠١٣، واجتمع المجمع المقدس يون ٢٠ يونية وتم الاعتراف بقداسته قديسًا في كنيستنا بعد نياحته بحوالي ٤٢ سنة، وأصبح ممكن أن يقدم أمام المجمع ملف بعد ٤٠ سنة من الانتقال ليدرسه المجمع حتى الاعتراف بقداسة الإنسان، واعترفنا بقداسة القديس البابا كيرلس واعترافنا جاء بعد حياته المقدسة والتي شهد عليها الآلاف من الناس وصار قديسًا في كنيستنا وصارت تُبنى كنائس على اسمه وتُرسم الأيقونات ويذكر اسمه في الصلوات ويصير قديسًا قريبًا لنا جميعًا.