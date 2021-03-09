شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تحدد خطوات «إحلال السيارات القديمة».. كل ما تريد معرفته في 10 نقاط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنهت الوزارات المعنية بمشروع إحلال السيارات القديمة التي مر عليها أكثر من 20 سنة، كافة الخطوات التي سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة، للذين سجلوا على موقع المبادرة حيث سيتم بدء تنفيذ المشروع وتسليم السيارات خلال نهاية الشهر الجاري.

تعرض «المصري اليوم» كافة التفاصيل في ي 10 خطوات:

- تدخل المبادرة حيز التنفيذ قبل نهاية الشهر الحالى بتوقيع «البروتوكول المنظم» الذي يتضمن الإجراءات التنفيذية بين الوزارات المعنية، والبنوك، وشركات تصنيع السيارات، وشركات التأمين.

- يُشترط أن تكون السيارات مُجمعة في مصر، بنسبة مكون محلى لا يقل عن ٤٥٪، وأن مصر تُصنع الكثير من مكونات السيارات.

- وزارة المالية تتولى من خلال «صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع» إدارة آلية عمل المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة.

- الخزانة العامة للدولة تتحمل ٧،١ مليار جنيه عبء تمويل الحافز الأخضر.

- المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لإحلال تستهدف ٢٥٠ ألف سيارة.

- سيتم البدء ب 7 محافظات هي: «القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والإسكندرية، والسويس، والبحر الأحمر، وبورسعيد».

- البنوك ستمول المبادرة والاحلال بسعر عائد سنوى «مقطوع» بنسبة ٣٪.

- يتم سداد القرض على أقساط شهرية متساوية خلال مدة تتراوح من ٧ إلى ١٠ سنوات ما لم يطلب مالك السيارة التقسيط على مدة أقل.

- مجلس الوزراء وافق على منح صاحب كل سيارة ملاكى من المستفيدين بهذه المبادرة ١٠٪ من ثمن السيارة الجديدة بحد أقصى ٢٢ ألف جنيه.

- سيارة الأجرة ٢٠٪ بحد أقصى ٤٥ ألف جنيه، وسيارة الميكروباص ٢٥٪ بحد أقصى ٦٥ ألف جنيه.