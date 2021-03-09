شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «صحة السويس» يجتمع بمديري الإدارات الفنية لبحث تطوير الأداء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة بالسويس اجتماعآ مع مديري الإدارات الفنية بالمديرية لمتابعة سير العمل، حيث شهد الاجتماع عرضآ مفصلآ لمعوقات سير العمل بكل إدارة والخطط التصحيحية لتلافي السلبيات، ومراجعة ما قد تم عرضه خلال الأجتماعات السابقة وما تم تتفيذه من توصيات سابقة وما سوف يتم تنفيذه خلال الفترة المقبلة، مشددآ على تلافي أي اخطاء سابقة قد تحدث خلال الفترة القادمة خاصة مع دخول منظومة التأمين الصحي الشامل.

جاء ذلك في إطار الاستمرار لتوجيهات الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة للعمل على تحسين الخدمة المقدمة.

حضر الأجتماع دكتور سامح شكري مدير عام الشؤون العلاجية ود.رضا فكري وكيل المديرية ود الجوهري السيد مدير إدارة الطوارئ بالمديرية د. مريم سلامة مدير عام إدارة الصيدلة ودكتور سوزان جميل مدير عام إدارة المتوطنه ومديري إدارات الاسنان ،التخطيط، الجودة، شؤون العاملين، التمريض، العلاج الطبيعي، العلاج الحر.