شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة تلتقى 400 من الشخصيات العامة والشباب الدراسين بالخارج والان مع تفاصيل الخبر
من ناحيتها، قالت السفيرة نبيلة مكرم: "إننا لا نترك بابا أو وسيلة تمكننا من التواصل بفعالية مع المصريين بالخارج إلا وطرقناه"، مؤكدة أن أبناءنا بالخارج هم خير معبر وناقل لإنجازات الدولة المصرية، ولما يتم من إنجازات فى شتى المجالات داخل مصر.
وأضافت وزيرة الهجرة، أن الشباب حرصوا على حضور اللقاء ومناقشة ما تقوم به الدولة المصرية من إنجازات، منوهة إلى خطورة الاستقطاب الفكرى أو تبنى أى أفكار متشددة هادمة، حيث ثمنت ثقافة الشباب المصرى المشارك في اللقاء وحرصهم على الوصول للمسئولين في الدولة وفتح باب الحوار حول ما يشغلهم من أسئلة وتعليقات.
وأكدت الوزيرة، أن الوزارة ستعقد دورة تدريبية فى أغسطس المقبل للشباب المسافرين من أجل الدراسة بالخارج؛ وذلك قبل سفرهم لجامعاتهم حتى يكون هناك متسع من الوقت للحديث وطرح الأسئلة وتقديم الإجابات الوافية من المتخصصين للشباب، وأيضًا لربط الشباب الجدد والقدامى لتبادل الخبرات فيما بينهم، وحل أي مشكلة قد تعترضهم بالخارج في الجامعات أو الإقامة أو غيرها.