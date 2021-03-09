شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة تنجح في التوصل لطفلة المعادى ضحية واقعة التحرش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت الداخلية في التوصل إلى الطفلة التي تعرضت لواقعة التحرش داخل أحد عقارات المعادى بالقاهرة، بعدما رصدت كاميرا مراقبة الواقعة.

وتوصلت التحريات أن الطفلة بائعة مناديل، هي ووالدتها، وقد تم التوصل إليها مع والدتها بإحدى شوارع المعادى.. كما كشفت التحريات أن المتهم استدرج الطفلة بعدما أوهمها بإعطائها جنيها.

كانت الداخلية قد نجحت في ضبط المتهم بمحاولة التحرش بطفلة المعادي، في وقت قياسي، حيث كان التحرك سريعا وعاجلا من رجال المباحث، وباحترافية شديدة، رغم ندرة المعلومات نجح رجال المباحث في تحديد هوية المتهم وضبطه.

وأظهرت سرعة تحرك الأمن في هذه الجريمة وضبط الجناة، كفاءة رجال المباحث بجهاز الشرطة، والتقنيات الحديثة والمتطورة التي تم دعم رجال الأمن بها، بناءً على توجيهات متكررة من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.





طفلة المعادى