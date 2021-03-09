شكرا لقرائتكم خبر عن "الجنرال الذهبى".. "الشركة المتحدة" تحتفى بذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ، على الاحتفاء بذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض، الذى رحل عن عالمنا يوم 9 مارس من عام 1969، لتخصص الدولة المصرية يوم 9 مارس من كل عام ليوم الشهيد.

ومن الأقوال المؤثرة للشهيد الراحل عبد المنعم رياض: "أنا لست أقل من أى جندى يدافع عن الجبهة ولا بد أن أكون بينهم في كل لحظة من لحظات البطولة".

وولد الشهيد عبد المنعم رياض في 22 أكتوبر من عام 1919، في طنطا بمحافظة الغربية، وتخرج من الكلية الحربية، يوم 21 فبراير عام 1938 وكان ترتيبه الثانى على دفعته، وشارك في الحرب العالمية الثانية وحرب فلسطين وحرب العدوان الثلاثى.

وتولى الفريق عبد المنعم رياض، قيادة مدرسة المدفعية المضادة للطائرات في مايو من عام 1952، وعين في عام 1954 قائدا للمدفعية المضادة للطائرات، ودرس في أرقى الكليات العسكرية السوفيتية، وأطلق عليه الروس لقب "الجنرال الذهبى"، وفى 10 مارس صدر قرار بتعيينه رئيسا لأركان القيادة العربية الموحدة، وبعد حرب يونيو 1967 عين رئيسا لأركان القوات المسلحة المصرية، وبدأ على الفور في إعادة بناء القوات المسلحة ونجح فيها بشكل أذهل الجميع.

وتوجه الفريق الراحل عبد المنعم رياض، صباح 9 مارس عام 1969 إلى أحد المواقع الأمامية من الجبهة التي تعرف باسم رقم 6، وكانت المدفعية المصرية قد نجحت في اليوم السابق من ضرب أهداف حيوية للعدو، عندما شنت قصفا مكثفا على نقاط التمركز الإسرائيلية في خط بارليف، ما دفعه في اليوم التالى للذهاب إلى أقرب نقطة تمارس لتفقد العمليات العسكرية رغم التحذيرات، وفى تلك اللحظة انهالت دانات المدافع الإسرائيلية بعد وصوله للموقع بـ51 دقيقة، وتجددت اشتباكات المدفعية وتبادل الجانبان القصف حتى اصابته شظايا قاتلة.

وكرم الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر، الشهيد عبد المنعم رياض ومنحه رتبة فريق أول ومنحه وسام نجمة الشرف العسكرية، وكرمته القوات المسلحة فخلدت ذكرى استشهاده 9 مارس بيوم الشهيد، وذلك وفق فيديو "الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية".