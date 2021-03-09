شكرا لقرائتكم خبر عن التموين تضخ 4 آلاف طن زيت طعام يوميا فى مخازن شركات الجملة بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقي الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريراً من شركات الجملة التابعة للوزازة يفيد بأنه يتم ضخ 8.366 طن سكر يومياً، لمنافذ صرف السلع التموينية، وأكثر من 3.900 طن زيت طعام، وما يقارب الـ 1.500 طن أرز، وأكثر من 470 طن مكرونة يومياً لمنافذ التوزيع، والتى يصل عددها إلى حوالى 40 ألف منفذ يقومون بصرف السلع التموينية للمواطنين، تتنوع ما بين بدالي التموين و6 آلاف منفذ، وأكثر من 1300 مجمع استهلاكى.

وأشار التقرير الوارد من شركتى الجملة (العامة المصرية) إلى وصول نسب التنفيذ لصرف السلع التموينية وصل إلى 45% فى أول 8 أيام من شهر مارس الجاري.

ووجه وزير التموين والتجارة الداخلية، رؤساء شركات الجملة بمتابعة الرصيد بكل مخازن الشركات يومياً، والتأكد من جودة السلع الموجودة، التي تصرف للمواطنين على بطاقة الدعم.

ويأتى ذلك فى إطار حرص الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بمتابعة توافر السلع الغذائية التي تصرف علي بطاقة الدعم لأكثر من 64 مليون مواطن شهرياَ، ومتابعة المنصرف منه يومياً من شركتي الجملة، ووفرة المخزون الاستراتيجي من السلع بالمخازن التابعة للشركتين والتي يصل عددها إلى 1500 مخزن بأحياء ومراكز المحافظات.