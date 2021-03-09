فيديو جديد.. لحظة استدراج المتهم لـ"طفلة المعادي" قبل التحرش بها عنوة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي ومحمود سعيد:

حصل الخليج 365 على فيديو يوثق لحظة قيام المتهم "م. ج" باستدراج "طفلة المعادي" إلى داخل عقار بميدان الحرية قبل جذبها عنوة أسفل سلم العقار، ومحاولة الاعتداء عليها جنسيًا بالقوة داخله.

وبدأت نيابة حوادث جنوب القاهرة، اليوم الثلاثاء، الاستماع لأقوال والد ووالدة الطفلة التي تم الاعتداء عليها جنسيا داخل عقار بالمعادي.

وتبين أن الطفلة المجني عليها، كانت تبيع المناديل قرب ميدان الحرية بالمعادي، حيث استدرجها المتهم "م. ج" إلى مدخل أحد العقارات وأراد هتك عرضها لكن تدخل موظفة بمعمل تحاليل أنقذها.

كما استمعت النيابة لأقوال الموظفة بمعمل التحاليل، التي التقطت كاميرا المراقبة لحظة قيام المتهم بالتعدي جنسيا على المجني عليها.

وقالت الشاهدة، إنها كانت تؤدي عملها داخل المعمل حيث شاهدت من خلال الكاميرات دخول المتهم والطفلة، حيث جذبها إلى مدخل العقار "أسفل السلم" عنوة، وشرع في التعدي عليها بالقوة، لكنها خرجت وتشاجرت معه وزميلتها "اتفاجئ بينا وهرب".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو، يظهر فيه المتهم أثناء استدراجه الطفلة المجني عليه داخل مدخل عقار وتحرشه بها والإمساك بمناطق حساسة من جسدها.

ويظهر أيضا في الفيديو صاحبة كاميرا مراقبة بالعقار تشاجرها مع المتهم وإنقاذها للطفلة من بين يديه، ففر هاربا.