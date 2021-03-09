مصدر: المتحرش بطفلة المعادي كان مختبئًا بأحد عقارات المنطقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

أكد مصدر أمني أن أجهزة الأمن نجحت في القبض على المتهم بالتحرش بطفلة داخل عقار بميدان الحرية بالمعادي، بعد اختبائه بإحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة المعادي.

وأضاف أن المتهم لجأ لارتداء "كاب" وتغيير ملابسه حتى يتمكن من التخفي من أعين السكان، بعدما تم تداول صورته على وسائل التواصل الاجتماعي، منذ انتشار الفيديو أمس.

وألقت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهم بمحاولة هتك عرض طفلة داخل عقار بميدان الحرية بدائرة قسم شرطة المعادي.

بدأت نيابة حوادث جنوب القاهرة، اليوم الثلاثاء، الاستماع لأقوال والد ووالدة الطفلة التي تم الاعتداء عليها جنسيًا داخل عقار بالمعادي.

وتبين أن الطفلة المجني عليها كانت تبيع المناديل قرب ميدان الحرية بالمعادي، حيث استدرجها المتهم "م. ج" إلى مدخل أحد العقارات وحاول هتك عرضها، لكن تدخل موظفة بمعمل تحاليل أنقذها.

كما استمعت النيابة لأقوال الموظفة بمعمل التحاليل، التي شاهدت في كاميرا المراقبة لحظة قيام المتهم بالتعدي جنسيًا على المجني عليها.

وقالت الشاهدة إنها كانت تؤدي عملها داخل المعمل، حيث شاهدت من خلال الكاميرات دخول المتهم والطفلة، حيث جذبها إلى مدخل العقار "أسفل السلم" وشرع في التعدي عليها، لكنها خرجت وتشاجرت معه وزميلتها "اتفاجئ بينا وهرب".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو، يظهر فيه المتهم أثناء استدراجه الطفلة المجني عليها داخل مدخل عقار وتحرشه بها والإمساك بمناطق حساسة من جسدها.

ويظهر أيضًا في الفيديو صاحبة كاميرا المراقبة بالعقار وتشاجرها مع المتهم وإنقاذها للطفلة من بين يديه، ففر هاربًا.